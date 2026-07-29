AKTIE IM FOKUS
Gerresheimer ziehen hoch - Spartenverkauf für finanzielle Luft
- Verkauf von Einheiten an US-Fonds für 1,5 Mrd
- Aktienkurs springt auf Höchststand seit Oktober
- Verkauf von Centor und Standorten in neun Ländern
FRANKFURT (dpa-AFX) - Einen seltenen Grund zur Freude haben die gebeutelten Aktionäre von Gerresheimer am Mittwoch. Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche verkauft Konzernteile auf Basis eines Unternehmenswertes von insgesamt etwa 1,5 Milliarden Euro an eine US-Fondsgesellschaft. Das verhalf dem Aktienkurs auf die Sprünge. Er stieg auf den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres und brachte es zuletzt noch auf ein Plus von 10 Prozent. In der Spitze waren die Papiere sogar um über 20 Prozent auf 32 Euro nach oben geschnellt.
Die Düsseldorfer veräußern zum einen die US-Tochter Centor und zum anderen die Primary Packaging Plastics, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit erwerben die Apax Fonds den Angaben zufolge insgesamt 15 Produktionsstandorte für Primärverpackungen aus Kunststoff in neun Ländern, zusätzlich zum Standort von Centor in den USA.
"Mit einem Verkauf von Centor hat man am Markt am ehesten gerechnet", schrieb Christopher Richardson von der US-Bank Jefferies. Die Primary Packaging Plastics komme nun quasi noch obendrauf. Eine weitere Geschäftseinheit, auf deren Veräußerung man setze, sei das Segment Glasverpackungen. Damit würde Gerresheimer die Umsatzbasis und mithin die operativen Möglichkeiten weiter reduzieren./bek/ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,20 % und einem Kurs von 29,20 auf Tradegate (29. Juli 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +12,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -59,35 %/-5,15 % bedeutet.
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ich bin positiv überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet !!!
Gerresheimer AG
DE000A0LD6E6
0,88 %
2026-07-24
Obiger Shortseller hat von 0,96 auf 0,88% reduziert
Quelle: Bundesanzeiger
Squarepoint Ops LLC
Gerresheimer AG
DE000A0LD6E6
0,51 %
2026-07-24
obiger Shortseller hat von 0,49 auf 0,51% erhöht