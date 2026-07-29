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    AKTIEN IM FOKUS

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    Kleiner Hoffnungsschimmer für Stabilus - Robotik-Kooperation

    Für Sie zusammengefasst
    • Stabilus Kursplus nach Kooperation für Robotertechnik
    • Aktien seit 2024 steil gefallen von 67 auf 14,68
    • Partnerschaft mit Synapticon im humanoiden Robotermarkt
    AKTIEN IM FOKUS - Kleiner Hoffnungsschimmer für Stabilus - Robotik-Kooperation
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kooperation im Bereich humanoider Robotertechnik haben Anleger von Stabilus am Mittwoch mit Kurszuwächsen honoriert. Mehr als ein vorsichtiges Aufbäumen gegen die Kursverluste der vergangenen Monate ist das Plus von zuletzt 8,7 Prozent auf 14,68 Euro aber noch nicht.

    Die Stabilus-Aktien befinden sich seit Anfang 2024, als sie zeitweise noch 67 Euro gekostet hatten, auf steiler Talfahrt. Im Jahr 2026 haben sie aktuell mehr als 28 Prozent verloren und zählen zu den schwächsten Werten im Nebenwerteindex SDax .

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    Erst in der vergangenen Woche hatte eine vorsichtigere Prognose des Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr den Aktienkurs auf ein weiteres Rekordtief sinken lassen.

    Der Auto- und Industriezulieferer schließt nun mit dem Unternehmen Synapticon eine strategische Partnerschaft im Trendfeld humanoide Roboter. Das ließ Anleger am Mittwoch aufhorchen. Stabilus sieht hier einen attraktiven Wachstumsmarkt.

    Auch für andere Auto- und Industriezulieferer wie Schaeffler sind humanoide Roboter längst ein wichtiges Zukunftsgeschäft. Im Zuge der Euphorie um dieses Thema hatten die Schaeffler-Papiere im Frühjahr eine Kursrally hingelegt, die jedoch inzwischen wieder korrigiert wurde./ajx/bek /mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 18.546 auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -2,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,52 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +25,79 %/+0,63 % bedeutet.





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