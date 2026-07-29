AKTIE IM FOKUS
Glencore gefragt - Enormes Handelsgeschäft im ersten Halbjahr
- Aktie stieg 3,4% auf 523,70 Pence und fast 30% Plus
- Handelssparte mit rund 3,3 Mrd USD Gewinn
- Iran-Konflikt trieb Energiepreise und Handel an
LONDON (dpa-AFX) - Die Glencore -Aktie hat am Mittwoch kräftig von starken Halbjahreszahlen des Bergbaukonzerns und Rohstoffhändlers profitiert. Sie gewann in London 3,4 Prozent auf 523,70 Pence und baute ihr Jahresplus damit auf fast 30 Prozent aus.
Laut Glencore erzielte die Handelssparte im ersten Halbjahr einen operativen Gewinn von rund 3,3 Milliarden US-Dollar, womit das Unternehmen auf bestem Weg zu einem Rekordjahr sei. Die Geschäftsentwicklung macht dem Management zufolge deutlich, wie stark Rohstoffhändler davon profitiert hätten, dass der Iran-Konflikt die Energiepreise in die Höhe getrieben habe.
Analyst Christopher LaFemina vom Investmenthaus Jefferies schrieb zwar, dass die Förderzahlen für Kupfer und Kokskohle im ersten Halbjahr etwas hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurückgeblieben seien, sie die Erwartungen bei Zink und Kraftwerkskohle indes übertroffen hätten. Besonders aber sei das Handelsgeschäft von Glencore hervorzuheben, schrieb er, und rechnet auch für die zweite Jahreshälfte mit einer sehr starken Entwicklung. Seine Anlageempfehlung "Buy" bekräftigte er./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie
Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 6,11 auf Tradegate (29. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um -3,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 72,18 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8571GBP. Von den letzten 7 Analysten der Glencore Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -51,22 %/-18,70 % bedeutet.
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Rio Tinto bläst Fusion mit Glencore ab
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20463512-rio-tint…
- Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und Glencore gescheitert.
- Rio Tinto sieht keinen Mehrwert für Aktionäre.
- Glencore-Aktien fielen um über zehn Prozent.