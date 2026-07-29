Glencore gefragt - Enormes Handelsgeschäft im ersten Halbjahr

Analyst Christopher LaFemina vom Investmenthaus Jefferies schrieb zwar, dass die Förderzahlen für Kupfer und Kokskohle im ersten Halbjahr etwas hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurückgeblieben seien, sie die Erwartungen bei Zink und Kraftwerkskohle indes übertroffen hätten. Besonders aber sei das Handelsgeschäft von Glencore hervorzuheben, schrieb er, und rechnet auch für die zweite Jahreshälfte mit einer sehr starken Entwicklung. Seine Anlageempfehlung "Buy" bekräftigte er./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie

Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 6,11 auf Tradegate (29. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um -3,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 72,18 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8571GBP. Von den letzten 7 Analysten der Glencore Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -51,22 %/-18,70 % bedeutet.