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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Deutsche Bank steigen nach Zahlen - Gewinnmitnahmen bei DWS

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank Aktien stiegen bis zu 6 Prozent
    • DWS Aktien gaben nach Rekordhoch zuletzt 4,2 Prozent
    • Vorsteuergewinn rund 2,7 Mrd und Aktienrückkauf 500 Mio
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Deutsche Bank steigen nach Zahlen - Gewinnmitnahmen bei DWS
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurse, Analysten und Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit höchst unterschiedlichen Kursverläufen haben sich die Aktien der Deutschen Bank und ihrer Fondstochter DWS nach den Quartalszahlen am Mittwoch präsentiert. Die Papiere von Deutschlands größtem Geldhaus stiegen zunächst um bis zu 6 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Wochen und schafften damit den Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung um die Marke von 31 Euro. Zuletzt notierten sie mit 3,1 Prozent im Plus bei 31,90 Euro und waren damit größter Gewinner im Dax .

    Dagegen machten Anleger bei den Titeln von DWS nach dem Rekordhoch vom Vortag Kasse. Allein seit Mitte Juni hatten die Anteilsscheine der Fondsgesellschaft bis zum Vortag rund ein Viertel an Wert gewonnen. Am Mittwoch verloren sie zuletzt 4,2 Prozent auf 68,75 Euro.

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    Sprudelnde Gewinne im Geschäft mit Wertpapieren, Währungen und der Begleitung von Börsengängen bescherten der Deutschen Bank im zweiten Quartal einen Milliardengewinn auf Rekordniveau. Das Vorsteuerergebnis war mit knapp 2,7 Milliarden Euro nur minimal geringer als im gleichen Zeitraum des Rekordjahres 2007. Zum Gewinnplus trug die Investmentbank mit einem Sprung um fast 60 Prozent fast die Hälfte bei. Angesichts der guten Ergebnisse will die Bank weitere 500 Millionen Euro in den Rückkauf eigener Aktien stecken.

    Die Zahlen seien "auf ganzer Linie stark", lautete das erste Fazit von Kian Abouhossein von JPMorgan. Außer im Fondsgeschäft habe die Bank die durchschnittlichen Markterwartungen in allen Geschäftsfeldern übertroffen. Im Geschäft mit Anleihen habe sie besser abgeschnitten als die US-Konkurrenz. Das Investmentbanking rage heraus.

    Joseph Dickerson vom Analysehaus Jefferies sprach von insgesamt robusten Resultaten. Im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen sowie mit Blick auf die Erträge insgesamt habe das Finanzinstitut stark abgeschnitten.

    Das Geldhaus habe die Erwartungen vollständig übertroffen, schrieb Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC. Neben dem Investmentbanking hätten auch die anderen Bereiche positiv überrascht. Die Kosten seien wie prognostiziert ausgefallen.

    Die DWS sammelte im zweiten Quartal deutlich mehr Geld von Anlegern ein als gedacht. Unter dem Strich flossen dem Fondsanbieter weitere fast 25 Milliarden Euro zu. Die Erträge wuchsen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent, verfehlten damit aber die Erwartungen von Analysten ebenso, wie beim Vorsteuergewinn, der nur knapp über dem Vorjahreswert lag. Das verwaltete Vermögen von DWS habe mit 1,19 Billionen Euro einen Höchststand erreicht, sagte Vorstandschef Stefan Hoops.

    Analyst Ben Bathurst von der Bank RBC bemängelte deutlich niedrigere Gebühreneinnahmen des Vermögensverwalters sowie stärker als erwartet gestiegene Kosten. Dadurch sei der Gewinn vor Steuern um neun Prozent unter der Markterwartung geblieben./edh/stw/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 31,99 auf Tradegate (29. Juli 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +5,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 61,24 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -0,26 %/+27,79 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Verkaufstendenzen der Deutsche‑Bank‑Aktie, getrieben von wiederkehrenden Skandalen und Hausdurchsuchungen, Sorgen um Corporate Governance (Varta‑Vorfall, Konsortiumsstruktur), Altlasten wie Postbank und Steuervorwürfe. Das belastet Bewertung und Sentiment, führt zu hoher Volatilität und widersprüchlichen Kurszielen (um 34 €, Hoffnung ~40 €, Befürchtung ~20 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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