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    Höhepunkt der Hitzewelle naht - bis 39 Grad und Sturmböen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland erwartet stellenweise fast 40 Grad
    • Gewitter mit Sturmböen bis orkanartige Böen möglich
    • Verbreitete starke Wärmebelastung Wasser trinken
    Höhepunkt der Hitzewelle naht - bis 39 Grad und Sturmböen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    OFFENBACH (dpa-AFX) - Mit stellenweise fast 40 Grad steht Deutschland am Donnerstag der heißeste Tag der aktuellen Hitzewelle bevor. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 31 Grad an der See, sonst auf 32 bis 39 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Neben der Hitze bestehe stellenweise die Gefahr von Sturm- oder sogar Orkanböen.

    Im Südosten wird es laut DWD ein sonniger Tag, doch von Südwesten und Westen bilden sich Schauer und einzelne Gewitter, die sich bis zum Abend in die Mitte und in den Norden ausbreiten. "Dabei gilt bei Aufenthalt im Freien Obacht", erklärte DWD-Meteorologe Nico Bauer. Denn verbreitet können gleichzeitig stürmische Böen oder Sturmböen wehen.

    Bäume können entwurzelt werden

    Vor allem im Norden können die Gewitter der Vorhersage zufolge kräftig ausfallen und schwere Sturmböen und vereinzelt sogar orkanartigen Böen mit sich bringen. "Bei diesen Windgeschwindigkeiten können Bäume entwurzelt werden und größere Gegenstände umherfliegen", mahnt Bauer.

    Der DWD warnt auch vor den Folgen der Hitze. Am Mittwoch müsse im Südwesten, Westen und Nordwesten mit verbreitet starker, gebietsweise extrem starker Wärmebelastung gerechnet werden. Am Donnerstag sei dies in Deutschland verbreitet der Fall. Der Wetterdienst empfiehlt, die Hitze nach Möglichkeit zu meiden, ausreichend Wasser zu trinken und die Innenräume kühl zu halten.

    In der Nacht auf Freitag ziehen laut DWD Schauer und Gewitter in den Nordosten weiter, gegen Morgen können dann im Südwesten neue aufkommen. Bei den kühleren Temperaturen kann man besser durchlüften als in den Nächten zuvor.

    Unwettergefahr bleibt bestehen

    Eine Zweiteilung erwartet der DWD für den Freitag: "Während es in der Südosthälfte erneut hochsommerlich heiß wird, liegen die Temperaturen am Nachmittag von der Ostsee bis an den Niederrhein lediglich noch bei angenehmen 24 bis 28 Grad", sagt Bauer. Vom Südwesten über die Mitte bis in den Nordosten muss mit kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Örtlich bestehe Unwettergefahr.

    Kühler, aber stellenweise mit Gewittern beginnt das Wochenende. Am Sonntag und zu Beginn der kommenden Woche komme die Hitze vor allem im Süden und Südosten voraussichtlich wieder zurück, erklärt der DWD. "Der Hochsommer scheint sich also noch nicht geschlagen zu geben", sagt Bauer./isa/DP/zb







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