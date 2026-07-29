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    Der Fußballverein NASSR FC und HUMAIN geben eine wegweisende strategische Sponsoring-Partnerschaft bekannt

    Umfassende Vereinbarung umfasst ein führendes Trikotsponsoring, Namensrechte für das neue Trainingszentrum des NASSR FC sowie den Einsatz künstlicher Intelligenz im Spitzenfußball

    RIAD, Saudi-Arabien, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der Fußballverein NASSR FC und HUMAIN, ein Unternehmen, das weltweit Full-Stack-Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz anbietet, gaben heute bekannt, dass HUMAIN zum offiziellen Sponsor des Vereins für die Saison 2026–2027 ernannt wurde.

    HUMAIN x Al Nassr

    Diese weitreichende Vereinbarung, die Trikotsponsoring, eine Sportinfrastruktur von Weltklasse und fortschrittliche KI-Fähigkeiten vereint, spiegelt das gemeinsame Engagement wider, zu erforschen, wie Technologie die Zukunft des Fußballs sowohl auf als auch abseits des Spielfelds gestalten kann.

    Als einer der bekanntesten Fußballvereine mit einer der am schnellsten wachsenden internationalen Fangemeinden bietet der NASSR FC eine starke Plattform für die Zusammenarbeit, während HUMAIN seine internationale Präsenz weiter ausbaut. HUMAIN mit Hauptsitz in Saudi-Arabien entwickelt KI-Infrastruktur, Cloud-Plattformen, Modelle und Anwendungen für Unternehmen auf der ganzen Welt.

    Über ein herkömmliches Sponsoring hinaus schafft diese Zusammenarbeit eine Plattform für den NASSR FC und HUMAIN, um zu untersuchen, wie künstliche Intelligenz, Daten und Technologie die kontinuierliche Weiterentwicklung eines Spitzenfußballvereins unterstützen können.

    Für den NASSR FC spiegelt das Sponsoring das langjährige Bestreben des Vereins wider, sowohl auf als auch abseits des Spielfelds an der Spitze der Innovation zu bleiben. Da sich der Fußball durch neue Technologien und digitale Erlebnisse ständig weiterentwickelt, steht die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das KI-Fähigkeiten der nächsten Generation entwickelt, im Einklang mit dem Bestreben des Vereins, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Fans neue, innovative Möglichkeiten zur Interaktion zu bieten.

    HUMAIN wird zwar während der gesamten Saison 2026–2027 als Haupttrikotsponsor des Vereins fungieren, doch die Zusammenarbeit geht weit über das Trikot hinaus. HUMAIN wird zudem Namenspartner des neuen, hochmodernen Trainingszentrums des NASSR FC, das vom Verein errichtet und entwickelt wurde und in puncto Infrastruktur für den Spitzenfußball neue Maßstäbe setzen soll.

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    PR Newswire (dt.)
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    Der Fußballverein NASSR FC und HUMAIN geben eine wegweisende strategische Sponsoring-Partnerschaft bekannt Umfassende Vereinbarung umfasst ein führendes Trikotsponsoring, Namensrechte für das neue Trainingszentrum des NASSR FC sowie den Einsatz künstlicher Intelligenz im SpitzenfußballRIAD, Saudi-Arabien, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ - Der Fußballverein …
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