Logwin: Umsatzwachstum im H1 2026 sorgt für Börsenfieber
Logwin setzt seinen Wachstumskurs fort: Steigende Umsätze, gezielte Investitionen und der Ausbau des US-Geschäfts prägen das erste Halbjahr 2026.
Foto: Gelhot - picture alliance / Fotostand
- Der Logwin Konzern verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatzanstieg auf 737,4 Mio. Euro (2025: 692,3 Mio. Euro) und profitierte von stabiler Nachfrage sowie höheren Luft- und Seefrachtraten.
- EBITA betrug 38,0 Mio. Euro; das Periodenergebnis 26,6 Mio. Euro (2025: 42,5 bzw. 30,6).
- Umsatz pro Geschäftsfeld: Air + Ocean 608,4 Mio. Euro (2025: 566,7); Solutions 130,6 Mio. Euro (2025: 126,9).
- EBITA je Geschäftsfeld: Air + Ocean 30,8 Mio. Euro (2025: 34,3); Solutions 12,0 Mio. Euro (2025: 13,2); Investitionen in Netzwerkausbau und USA-Einstieg stärken den Wachstumskurs.
- Finanz- und Vermögenslage: Eigenkapitalquote 48,4% (31.12.2025: 50,1%); Nettoliquidität 275,2 Mio. Euro (324,8); Free-Cashflow -20,9 Mio. Euro (2025: 0,6); höhere Investitionen und Working Capital.
- Strategischer Ausbau der US-Aktivitäten: Übernahme von Aktivitäten eines langjährigen Kooperationspartners stärkt die Präsenz in den USA und eröffnet Wachstumspotenziale im transpazifischen und transatlantischen Geschäft; Prognose für 2026 bleibt unverändert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. Juni 2026, bei Logwin ist am 29.07.2026.
Der Kurs von Logwin lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 282,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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