Shelly Group - Aktie schießt in die Höhe +13,57 % - 29.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Shelly Group. Sie steigt um +13,57 % auf 66,10€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Shelly Group Aktie. Nach einem Plus von +1,04 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 66,10€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Shelly Group bietet innovative Smart-Home-Lösungen an, darunter Lichtsteuerungen und Energiemanagement. Das Unternehmen ist bekannt für benutzerfreundliche und kosteneffiziente Produkte. Hauptkonkurrenten sind Philips Hue, Google Nest und Amazon Alexa. Shelly zeichnet sich durch offene Plattformen und Systemkompatibilität aus.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Shelly Group einen Gewinn von +22,84 % verbuchen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Shelly Group einen Rückgang von -6,13 %.

Während Shelly Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,97 %. Damit gehört Shelly Group heute zu den auffälligeren Werten.

Shelly Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,28 % 1 Monat +13,45 % 3 Monate +22,84 % 1 Jahr +19,02 %

Informationen zur Shelly Group Aktie

Stand: 29.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 18 Mio. Shelly Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,20 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Shelly Group

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,26 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -1,73 %. LEGRAND notiert im Minus, mit -0,04 %. Signify legt um +2,55 % zu Siemens notiert im Plus, mit +0,04 %.

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Ob die Shelly Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shelly Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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