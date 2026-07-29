Hermes auf Tief seit Anfang 2023 - Geschäftszahlen enttäuschen

Am späteren Vormittag sackte das Papier um 10,5 Prozent auf 1.520 Euro ab auf den tiefsten Stand seit Januar 2023. Der Kursverlust seit Jahresbeginn weitete sich zugleich auf fast 30 Prozent aus.

PARIS (dpa-AFX) - Eine hinter den Analystenerwartungen zurückgebliebene Entwicklung der Leder-Sparte von Hermes im zweiten Quartal sowie Aussagen des Finanzvorstandes (CFO) während der Telefonkonferenz mit Analysten haben die Aktie des Luxusgüterherstellers am Mittwoch auf Talfahrt geschickt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Papier des französischen Unternehmens weitete seine Verluste aus, nachdem Finanzvorstand Eric Du Halgouet für das Jahr 2027 geringere Preiserhöhungen als im laufenden Jahr in Aussicht gestellt hatte.

Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank Research sprach zwar von einer soliden Umsatzentwicklung, doch sei dessen Qualität durchwachsen gewesen. Das wichtige Segment Lederwaren sei mit seinem Wachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Region Amerika und auch Japan sehr stark abschnitten. Das Wachstum in Europa habe ebenfalls etwas enttäuscht./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,18 % und einem Kurs von 1.532 auf Tradegate (29. Juli 2026, 11:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um -10,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %. Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 159,67 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.982,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hermes International Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.795,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.150,00EUR was eine Bandbreite von +18,40 %/+41,82 % bedeutet.



