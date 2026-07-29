Jefferies senkt Ziel für Hochtief auf 493 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 433,6 auf Tradegate (29. Juli 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -10,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 33,29 Mrd..

Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 500,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 435,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von +1,30 %/+23,89 % bedeutet.