BERENBERG stuft Medios auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer gesenkten Gewinnprognose von 26 auf 25 Euro reduziert, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Bei dem Spezialpharma-Unternehmen hielten die regulatorischen Herausforderungen an, schrieb Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Derweil stützten die Sparmaßnahmen des Unternehmens und die attraktive Bewertung der Aktien seine positive langfristige Einschätzung./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,90 % und einem Kurs von 10,86EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Medios

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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