Gerresheimer macht Kasse: 1,5 Milliarden lassen die Aktie explodieren

Gerresheimer setzt nach Monaten voller Druck ein starkes Signal an den Markt. Der Düsseldorfer Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche verkauft zwei Geschäftsbereiche auf Basis eines Unternehmenswerts von rund 1,5 Milliarden Euro an Fonds des Finanzinvestors Apax Partners. Die Aktie sprang am Mittwoch zeitweise um mehr als 20 Prozent auf 32 Euro nach oben und erreichte den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres. Zuletzt lag das Plus noch bei rund 11 Prozent.

Konkret trennt sich Gerresheimer von der US-Tochter Centor sowie vom globalen Geschäft mit Primärverpackungen aus Kunststoff. Die Transaktion umfasst 15 Produktionsstandorte für Kunststoff-Primärverpackungen in neun Ländern sowie den Centor-Standort in den USA. Die verkauften Geschäftsbereiche erwirtschafteten 2025 zusammen rund 570 Millionen Euro Umsatz und beschäftigen etwa 2.400 Mitarbeitende. Der Abschluss des Centor-Verkaufs wird bis Ende des Geschäftsjahres 2026 erwartet, die Veräußerung des Kunststoffgeschäfts soll in der ersten Hälfte 2027 abgeschlossen werden. Beide Transaktionen stehen noch unter üblichen Vollzugsbedingungen und behördlichen Genehmigungen.