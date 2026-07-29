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    Der Schulden-Reset

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    Gerresheimer macht Kasse: 1,5 Milliarden lassen die Aktie explodieren

    Nach Bilanzprüfungen, SDAX-Abstieg und Kursdruck kommt der Befreiungsschlag: Gerresheimer verkauft zwei Sparten und will die Verschuldung senken.

    Für Sie zusammengefasst
    • Verkauf zweier Sparten an Apax für rund 1,5 Mrd
    • Erlöse zur Bilanzstärkung und spürbaren Schuldenabbau
    • Fokus auf Drug Delivery und hochwertige Medizinprodukte
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Der Schulden-Reset - Gerresheimer macht Kasse: 1,5 Milliarden lassen die Aktie explodieren
    Foto: Christoph Reichwein - dpa

    Gerresheimer setzt nach Monaten voller Druck ein starkes Signal an den Markt. Der Düsseldorfer Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche verkauft zwei Geschäftsbereiche auf Basis eines Unternehmenswerts von rund 1,5 Milliarden Euro an Fonds des Finanzinvestors Apax Partners. Die Aktie sprang am Mittwoch zeitweise um mehr als 20 Prozent auf 32 Euro nach oben und erreichte den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres. Zuletzt lag das Plus noch bei rund 11 Prozent.

    Konkret trennt sich Gerresheimer von der US-Tochter Centor sowie vom globalen Geschäft mit Primärverpackungen aus Kunststoff. Die Transaktion umfasst 15 Produktionsstandorte für Kunststoff-Primärverpackungen in neun Ländern sowie den Centor-Standort in den USA. Die verkauften Geschäftsbereiche erwirtschafteten 2025 zusammen rund 570 Millionen Euro Umsatz und beschäftigen etwa 2.400 Mitarbeitende. Der Abschluss des Centor-Verkaufs wird bis Ende des Geschäftsjahres 2026 erwartet, die Veräußerung des Kunststoffgeschäfts soll in der ersten Hälfte 2027 abgeschlossen werden. Beide Transaktionen stehen noch unter üblichen Vollzugsbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

    Gerresheimer will die erwarteten Mittelzuflüsse nutzen, um die Bilanz zu stärken und den Verschuldungsgrad zu senken. Das Unternehmen erklärte: "Gerresheimer wird die erwarteten Mittelzuflüsse nutzen, um seine Kapital- und Finanzierungsstruktur deutlich zu optimieren, indem der Verschuldungsgrad spürbar reduziert wird". Strategisch will sich der Konzern künftig stärker auf hochwertige Drug-Delivery-Systeme, Medizinprodukte sowie Primärverpackungen für injizierbare Arzneimittel konzentrieren.

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    Der Verkauf kommt in einer angespannten Phase. Interne Untersuchungen zu Bilanzierungspraktiken hatten die Veröffentlichung von Finanzzahlen verzögert. Zudem wurde Gerresheimer Anfang des Jahres aus dem SDAX gestrichen, während die Finanzaufsicht BaFin Prüfungen der Jahresabschlüsse einleitete. Im April hatte der Konzern ein Übernahmeangebot des US-Konkurrenten Silgan abgelehnt und stattdessen den Abbau von Schulden sowie den Verkauf von Centor vorangetrieben.

    Am Markt war ein Verkauf von Centor bereits erwartet worden. Jefferies-Analyst Christopher Richardson schrieb jedoch, das Kunststoffgeschäft komme nun quasi zusätzlich obendrauf. Gleichzeitig schrumpft mit dem Deal die Umsatzbasis von Gerresheimer. Für Anleger zählt kurzfristig aber vor allem das Signal: Der Konzern räumt auf, holt Milliarden herein und verschafft sich finanziell wieder mehr Luft.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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