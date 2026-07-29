Geopolitik belastet Dax - Quartalszahlen nur leichte Stütze

Der deutsche Leitindex verlor gegen Mittag 0,33 Prozent auf 25.378 Punkte. Im frühen Handel war er noch bis auf 25.565 Punkte gestiegen. Dieses Niveau erwies sich aber wie schon an den beiden Vortagen als zu hohe Hürde.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gut aufgenommene Quartalszahlen haben am Mittwoch Verluste im Dax nicht verhindern können. Neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den USA ließen die Preise für Öl und Gas wieder steigen und drückten auf die Stimmung. Vorsicht herrscht außerdem vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend und den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen großer US-Technologiefirmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Mittwoch um 0,36 Prozent auf 32.279 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um rund 0,5 Prozent.

Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert. Laut dem US-Regionalkommando Centcom sind alle Geschosse abgefangen worden.

Bei der zweiten Zinsentscheidung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh rechnen die meisten Beobachter erneut nicht mit einer Änderung beim Leitzins, sodass dieser zum fünften Mal in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben dürfte. Die Diskussion über eine mögliche Zinserhöhung hat zuletzt aber wieder zugenommen. Der Iran-Krieg sorgt weiter für große Verunsicherung.

Verunsichert sind auch die Anleger im Halbleitersektor. In diesem ging es in den USA und in Asien erneut bergab. Bedenken, dass sich die immens hohen Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) nicht rechnen könnten, sowie Sorgen vor Konkurrenz aus China trüben die Stimmung ein. Zudem enttäuschte der südkoreanische Hersteller SK Hynix mit Geschäftszahlen. Halbleiterwerte am deutschen Markt wie Infineon oder Aixtron konnten sich aber zuletzt wieder etwas berappeln.

In der Berichtssaison geht es unterdessen rund mit zahlreichen Bilanzvorlagen von Unternehmen aus dem Dax, MDax und SDax . Die Deutsche Bank erzielte im zweiten Quartal dank ihrer Investmentbank überraschend einen Gewinn auf Rekordniveau. Anleger zeigten sich erfreut: Die Aktien gewannen 3,9 Prozent.

Der Energiekonzern RWE blickt nach einem überraschend gut verlaufenen Halbjahr positiver auf 2026 und 2027. Die Aktien gewannen 2,4 Prozent. BASF legten nach detaillierten Quartalszahlen um 3 Prozent zu. Der Chemiekonzern startet zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm.

Ein Festhalten an den Jahresprognosen schien im MDax die Anleger von Auto1 zu irritieren. Die Papiere des Internet-Gebrauchtwagenhändlers brachen um mehr als 9 Prozent ein. Die Eckdaten für das zweite Quartal seien gut, so die Analysten von Jefferies. Deshalb dürfte man sich fragen, warum das Management an den Zielen für 2026 nichts geändert habe.

Der Windturbinen-Hersteller Nordex verdiente im zweiten Quartal überraschend viel und bestätigte die Prognose. Die Aktien gewannen 6,3 Prozent.

Im SDax profitierten die Anteile des Auto- und Industriezulieferers Stabilus mit plus 6,4 Prozent von der Ankündigung einer Partnerschaft mit Synapticon bei humanoider Robotertechnik. Nach unten um fast 11 Prozent ging es in dem Nebenwerteindex für die Titel des Spezialpharma-Unternehmens Medios , das nach einem durchwachsenen Halbjahr mit weniger Gewinn im laufenden Jahr rechnet./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 50,49 auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -18,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,95 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 74,67 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +5,15 %/+78,76 % bedeutet.



