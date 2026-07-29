🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa

    ROUNDUP

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Industrierecycler Befesa verdient mehr als erwartet - Aktie steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Befesa übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen
    • Umsatz 304 Mio und bereinigtes Ebitda 66 Mio gestiegen
    • Prognose Ebitda 250-270 Mio und Aktienkurs gestiegen
    ROUNDUP - Industrierecycler Befesa verdient mehr als erwartet - Aktie steigt
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrierecycler Befesa hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. "Unsere Aktivitäten in den USA waren ein starker Wachstumstreiber und das Geschäft mit sekundärem Aluminium gewinnt wieder an Dynamik", sagte Konzernchef Asier Zarraonandia laut Mitteilung am Mittwoch. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Manager. An der Börse kam das gut an.

    Für die im Nebenwerteindex SDax gelistete Aktie ging es zuletzt um 1,6 Prozent auf 35 Euro nach oben. Im Tageshoch hatte sie jedoch schon bei 35,45 Euro notiert. Seit Jahresbeginn haben die Papiere knapp 19 Prozent an Wert gewonnen. Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate liegt das Plus bei einem Drittel.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Befesa S.A.!
    Long
    32,29€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,85€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 12,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für Analyst Fabian Piasta vom Investmenthaus Jefferies hat Befesa starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe fünf Prozent über den Markterwartungen gelegen. Treiber seien vor allem der erfolgreiche Volumenhochlauf in den USA gewesen, eine bessere Kapazitätsauslastung sowie ein günstiges Metallpreisumfeld.

    Der Umsatz erhöhte sich im zweiten Quartal um 3,8 Prozent auf rund 304 Millionen Euro, teilte das Unternehmen in Luxemburg mit. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund 17 Prozent auf 66 Millionen Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger auf dem Zettel. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im Quartal um 13,5 Prozent auf 24,3 Millionen Euro.

    Für das laufende Jahr erwartet der Konzern weiter einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um drei bis elf Prozent auf 250 bis 270 Millionen Euro. Im weiteren Jahresverlauf soll sich die Ertragsdynamik dabei verstärken, gestützt von höheren Stahlstaubvolumen, einer schrittweisen Erholung im Geschäft mit Sekundäraluminium sowie weiteren Sparmaßnahmen./err/men/mis

    Befesa

    +3,35 %
    -4,48 %
    +16,86 %
    +2,06 %
    +32,35 %
    +1,97 %
    -48,44 %
    +1,43 %
    ISIN:LU1704650164WKN:A2H5Z1
    Befesa direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 18.569 auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um -4,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -1,41 %/+32,39 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Befesa - A2H5Z1 - LU1704650164

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Befesa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Industrierecycler Befesa verdient mehr als erwartet - Aktie steigt Der Industrierecycler Befesa hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. "Unsere Aktivitäten in den USA waren ein starker Wachstumstreiber und das Geschäft mit sekundärem Aluminium gewinnt wieder an Dynamik", sagte Konzernchef Asier …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     