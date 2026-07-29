ROUNDUP
Industrierecycler Befesa verdient mehr als erwartet - Aktie steigt
- Befesa übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen
- Umsatz 304 Mio und bereinigtes Ebitda 66 Mio gestiegen
- Prognose Ebitda 250-270 Mio und Aktienkurs gestiegen
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrierecycler Befesa hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. "Unsere Aktivitäten in den USA waren ein starker Wachstumstreiber und das Geschäft mit sekundärem Aluminium gewinnt wieder an Dynamik", sagte Konzernchef Asier Zarraonandia laut Mitteilung am Mittwoch. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Manager. An der Börse kam das gut an.
Für die im Nebenwerteindex SDax gelistete Aktie ging es zuletzt um 1,6 Prozent auf 35 Euro nach oben. Im Tageshoch hatte sie jedoch schon bei 35,45 Euro notiert. Seit Jahresbeginn haben die Papiere knapp 19 Prozent an Wert gewonnen. Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate liegt das Plus bei einem Drittel.
Für Analyst Fabian Piasta vom Investmenthaus Jefferies hat Befesa starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe fünf Prozent über den Markterwartungen gelegen. Treiber seien vor allem der erfolgreiche Volumenhochlauf in den USA gewesen, eine bessere Kapazitätsauslastung sowie ein günstiges Metallpreisumfeld.
Der Umsatz erhöhte sich im zweiten Quartal um 3,8 Prozent auf rund 304 Millionen Euro, teilte das Unternehmen in Luxemburg mit. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund 17 Prozent auf 66 Millionen Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger auf dem Zettel. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im Quartal um 13,5 Prozent auf 24,3 Millionen Euro.
Für das laufende Jahr erwartet der Konzern weiter einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um drei bis elf Prozent auf 250 bis 270 Millionen Euro. Im weiteren Jahresverlauf soll sich die Ertragsdynamik dabei verstärken, gestützt von höheren Stahlstaubvolumen, einer schrittweisen Erholung im Geschäft mit Sekundäraluminium sowie weiteren Sparmaßnahmen./err/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 18.569 auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um -4,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -1,41 %/+32,39 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Befesa - A2H5Z1 - LU1704650164
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Befesa steigert bereinigtes EBITDA um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. € und erzielt Rekord beim operativen Cashflow
Befesa mit gutem Ergebnis in 2025. Die niedrigeren Investitionen ermöglichen zukünftig höhere Gewinne. Und die Gewinnentwicklung ist essentiell für die Entwicklung des Aktienkurses. Einziger Schönheitsfleck ist der steigende Zinkschmelzlohn, aber sein Einfluss bleibt bis zur Veröffentlichung der Prognose für 2026 abzuwarten.
So ist es. Gerade laufen Stahltitel super. Der Markt vergisst aber Befesa, die mit Stahlstaub Geschäft machen, dessen Preise auch anziehen werden