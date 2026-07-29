JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 508 auf 493 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der großen Nachfrage nach Rechenzentren hätten die Ertragskennziffern des Baukonzerns seine Schätzungen erneut übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe die sich verschlechternde Stimmung im Bereich Künstliche Intelligenz zu einer Abwertung des gesamten Sektors geführt. Entsprechend habe er sein Kursziel gesenkt./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 432,6EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 493
Kursziel alt: 508
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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