RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe die Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Investmentbanking-Sparte, aber auch die anderen Geschäftsbereiche hätten positiv überrascht. Die Kosten seien derweil wie prognostiziert ausgefallen./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,25 % und einem Kurs von 32,10EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
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