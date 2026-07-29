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    Wichtiger Erfolg in Europa

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    Neue EU-Entscheidung stärkt AbbVies Milliardenpotenzial

    Die Europäische Kommission erweitert die Zulassung von RINVOQ. AbbVie erschließt damit ein weiteres Anwendungsgebiet für Patienten mit schwerem Haarausfall.

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Zulassung von RINVOQ für Alopecia
    • Zugelassen für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren
    • Phase-III-Studien zeigen signifikantes Haarwachstum
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Wichtiger Erfolg in Europa - Neue EU-Entscheidung stärkt AbbVies Milliardenpotenzial
    Foto: Nikos Pekiaridis - NurPhoto

    AbbVie hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für RINVOQ (Upadacitinib) zur Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren mit schwerer Alopecia areata erhalten. Das teilte der Pharmakonzern in einer Pressemitteilung mit. Das Medikament darf in den Dosierungen 15 und 30 Milligramm einmal täglich eingesetzt werden.

    Neue Option für Betroffene

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    Alopecia areata ist eine Autoimmunerkrankung, die zu unterschiedlich starkem Haarausfall bis hin zum vollständigen Verlust der Körperbehaarung führen kann. Laut AbbVie wird die Erkrankung häufig als kosmetisches Problem unterschätzt, obwohl sie Betroffene psychisch und sozial erheblich belasten kann. Das Unternehmen verweist auf Studien, wonach das Risiko für Depressionen und Angststörungen bei Patienten um bis zu 40 Prozent höher liegt als in der Allgemeinbevölkerung.

    "Die Zulassung von RINVOQ durch die Europäische Kommission bietet Patienten mit schwerer Alopecia areata in der EU eine neue Behandlungsmöglichkeit, die nachweislich zu Haarwachstum auf der Kopfhaut führt – bei einigen sogar zu einem vollständigen Nachwachsen der Kopfhaare – und somit die Behandlung der Erkrankung unterstützen kann", sagte Roopal Thakkar, Forschungschef von AbbVie. Die Zulassung biete eine weitere Möglichkeit für Patienten, die unter den körperlichen und psychischen Folgen der Erkrankung litten.

    Studien erreichen alle wichtigen Ziele

    Grundlage der Entscheidung waren zwei laufende Phase-III-Studien des klinischen Programms UP-AA. Beide untersuchten RINVOQ bei Erwachsenen und Jugendlichen mit schwerer Alopecia areata im Vergleich zu Placebo.

    Nach 24 Wochen erreichten sowohl die 15- als auch die 30-Milligramm-Dosis den primären Endpunkt. Signifikant mehr Patienten erzielten eine Kopfhaarbedeckung von mindestens 80 Prozent als unter Placebo. Auch die wichtigsten sekundären Endpunkte wurden erfüllt. Dazu gehörte unter anderem das vollständige Nachwachsen der Kopfhaare bei einem Teil der Studienteilnehmer. Nach Angaben von AbbVie entsprach das Sicherheitsprofil den bereits bekannten Daten aus anderen zugelassenen Anwendungsgebieten.

    "Alopecia areata ist eine komplexe Erkrankung, deren Behandlung oft aufgrund ihres unvorhersehbaren Krankheitsverlaufs und ihrer ungewissen Prognose schwierig ist", sagte Thierry Passeron von der Université Côte d'Azur. Die Studien hätten klinisch bedeutsames Nachwachsen der Kopfhaare sowie Verbesserungen bei Augenbrauen und Wimpern innerhalb von 24 Wochen gezeigt und würden RINVOQ als wichtige neue Behandlungsoption in Europa unterstützen.

    Weitere Einsatzgebiete

    RINVOQ ist in der Europäischen Union bereits für mehrere entzündliche Erkrankungen zugelassen. Dazu zählen unter anderem rheumatoide Arthritis, Neurodermitis, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und Vitiligo. In den Vereinigten Staaten prüft die Arzneimittelbehörde FDA den Einsatz von RINVOQ gegen Alopecia areata noch.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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