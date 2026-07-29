ROUNDUP/Boom bei Smartbrillen
EssilorLuxottica wächst stark - Aktie gibt nach
- Umsatz stieg währungsbereinigt um 9,7% auf 14,8 Mrd
- Bereinigter Gewinn rund 1,9 Mrd Marge 18,6%
- Aktie seit Jahresbeginn fast 39 Prozent im Minus
CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im ersten Halbjahr vom Boom rund um Smartbrillen profitiert und mehr erlöst. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent auf gut 14,8 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten jedoch etwas mehr erwartet. Die überraschend deutlich gestiegene Profitabilität konnte Sorgen von Anlegern letztlich nicht zerstreuen. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie zog am Mittwoch zunächst deutlich an, fiel dann aber.
Das Papier verlor am späten Vormittag 1,7 Prozent auf 165,75 Euro. Damit baute der Kurs sein dickes Minus seit Jahresbeginn auf fast 39 Prozent aus. Citigroup-Analystin Veronika Dubajova sprach von gemischten Resultaten. Wan Nurhayati vom Analysehaus CFRA schrieb, dass der rasche Trend hin zu niedrigmargigeren Brillen mit Funktionen Künstlicher Intelligenz (KI) kurzfristig weiter Gegenwind für die Marge bedeute und weiter auf der Bewertung lasten könnte.
Die Profitabilität des Brillenkonzerns sei deutlich besser als erwartet ausgefallen und dürfte zu steigenden Konsensschätzungen führen, schrieb Robert Krankowski von er UBS. Das schwächer als prognostiziert ausgefallene Umsatzwachstum dürfte allerdings die Debatte über die Nachhaltigkeit der Nachfrage nach Smart Glasses kaum beilegen.
Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum im ersten Halbjahr mit 5,7 Prozent deutlich moderater als auf währungsbereinigter Basis. Dabei legte der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen zu. Die globale Unsicherheit im Zuge des Iran-Kriegs bremste aber insgesamt.
Der Umsatz mit KI-gestützten Brillen habe sich im zweiten Quartal nahezu verdoppelt, hieß es - konkrete Zahlen nannte der Konzern dazu nicht. EssilorLuxottica kooperiert bei Ray-Ban-Smartbrillen mit der Facebook- und Instagram-Mutter Meta .
Im ersten Halbjahr verdiente das Unternehmen bereinigt um Sondereffekte rund 1,9 Milliarden Euro. Die operative Marge zog um einen halben Prozentpunkt auf 18,6 Prozent an./men/jha/nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,10 % und einem Kurs von 163,6 auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -7,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 814,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 725,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 865,00USD was eine Bandbreite von +38,65 %/+65,42 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
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Letztendlich stösst man an die Grenzen des Werbewachstums, spürt wahrscheinlich schon die Konjunkturabkühlung. Insta ist das einzige, was die junge Generation noch wirklich benutzt, wenn ich Facebook sage, werde ich dumm angeschaut, und die Migration einer WA-Gruppe auf Signal ist kein Ding.
Meta Platforms - Zielzone 20$ entfernt!
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Meine Beiträge stehen mal mehr mal weniger in der Kritik, weil viele mit Charttechnik nichts anfangen können. Ist auch völlig ok, sofern man sachlich bleibt. Ich glaube bis auf meine Kryptobeiträge gab es kaum so viel Spott und Häme zu einem Beitrag wie zu Meta vor rund 4 Monaten. Dort ging ich bei einem Stand von rund 700$ davon aus, dass der Kurs unter die 500$ fallen wird. Denn nach meiner Meinung befindet sich der Meta Aktienkurs am Ende einer ABC Korrektur in der finalen Welle C, nach einem 5 welligen und impulsiven Anstieg. Da hierbei die Wellen A und B verhältnismäßig kleine Korrekturtiefen/Höhen erreichten ging ich damals davon aus, dass auch die C ggf. nicht das übliche Potential bis unter das 618er aufbringen würde. Entsprechend setzte ich die Zielzone vorerst an das 382er bei 498$ bis 50er bei 407$. Damals hieß es, dass das eine Korrektur von fast 500 Milliarden bedeuten würde und das niemals passieren wird, weil KI Boom usw. usw. Ok… fast 250$ Korrektur und ein Verlust von über 600 Milliarden Marktkapitalisierung (vom Hoch der B) später steht der Kurs 20$ vor meiner Zielzone.
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Meta ist kurzfristig in eine sehr impulsive Korrekturphase übergegangen, die fast die gesamten Magnificent 7 erfasst hat. Bei NVIDIA bin ich seit einigen Wochen mit Below Average Short und bei Meta plane ich zum Ende der Korrektur einen Einstieg. Da sich Meta aber derzeit eher immer schwächer zeigt, werde ich beim erreichen der Oberkante der Zielzone NICHT einsteigen! Ich warte hier was der Kurs weiter macht und plane den Einstieg kurzfristig, wenn sich im Chart tatsächlich eine echte Trendwende zeigt. Damit lasse ich wohl gut und gern ein paar mehr Prozent vom späteren Tief liegen aber derzeit ist mir der Gesamtmarkt viel zu aufgebracht. Ggf. kann sogar das Worst Case Szenario eintreffen bei 400$-300$. Denn es bleibt abzuwarten ob sich die Korrekturen der Magnificent 7 gegenseitig verstärken, so wie es umgekehrt auch die letzten Jahre bei den Anstiegen der Fall war. Eine Trendwende dürfte bei Meta erwartungsgemäß explosiv erfolgen, sodass man stetig den Kurs beobachten sollte, sofern man einen Einstieg plant! Aktuell tue ich bei Meta also nichts außer beobachten und ggf. kurzfristig einsteigen, wenn eine Trendwende im Chart zu sehen ist.
***Hinweis: Ich bin privat nicht in Meta investiert, plane aber einen Einstieg im Musterdepot Magnificent World List. Meine Musterdepots sind langfristig orientiert mit einer Buy and Hold Strategie. Ich handle grundsätzlich und überwiegend nach charttechnischen Zielzonen, die ich mir selbst erarbeite. Daher sind für mich aktuelle politische, unternehmerische oder sonstige Ereignisse für die Entscheidung irrelevant. Bitte verabschiedet euch von der Erwartung bei mir Käufe und Verkäufe auf dem Allzeittief bzw. Allzeithoch zu finden. Diesen unrealistischen Anspruch habe ich nicht! Betreibt auch kein CopyTrading, wo ihr den Namen des Unternehmens noch nie gehört habt. Seht alles was ich poste und meine Musterdepots als Denkanstoß, Diskussionsanregung und Hilfe eure eigenständigen Investmententscheidungen zu treffen!***