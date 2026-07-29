Samsung, Sk Hynix, Micron – Korea ergreift Maßnahmen – Spekulation erschwert

Die Rotation aus hoch bewerteten Technologiewerten in den breiteren Aktienmarkt setzt sich fort. Während der S&P 500 erneut zulegte, verlor die Nasdaq leicht und verbuchte damit den fünften Verlusttag in Folge. Der gleichgewichtete S&P 500 erreichte dagegen ein Rekordhoch. Das spricht gegen eine allgemeine Flucht aus Aktien. Anleger reduzieren vielmehr konzentrierte Tech-Positionen und schichten in günstigere sowie zinssensitivere Marktbereiche um. Der fallende Ölpreis verstärkte diese Bewegung.

Wie angespannt die Positionierung im Technologiesektor ist, zeigen die Prime-Broker-Daten: Hedgefonds verkauften globale Tech-Aktien am Freitag so aggressiv wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Den nächsten Belastungstest lieferte SK Hynix. Umsatz, Gewinn und Bruttomarge erreichten zwar Rekordwerte, blieben jedoch hinter den extrem hohen Erwartungen zurück.