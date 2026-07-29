🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Samsung, Sk Hynix, Micron – Korea ergreift Maßnahmen – Spekulation erschwert

    Die Rotation aus hoch bewerteten Technologiewerten in den breiteren Aktienmarkt setzt sich fort. Während der S&P 500 erneut zulegte, verlor die Nasdaq leicht und verbuchte damit den fünften Verlusttag in Folge. Der gleichgewichtete S&P 500 erreichte dagegen ein Rekordhoch. Das spricht gegen eine allgemeine Flucht aus Aktien. Anleger reduzieren vielmehr konzentrierte Tech-Positionen und schichten in günstigere sowie zinssensitivere Marktbereiche um. Der fallende Ölpreis verstärkte diese Bewegung.

    Wie angespannt die Positionierung im Technologiesektor ist, zeigen die Prime-Broker-Daten: Hedgefonds verkauften globale Tech-Aktien am Freitag so aggressiv wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Den nächsten Belastungstest lieferte SK Hynix. Umsatz, Gewinn und Bruttomarge erreichten zwar Rekordwerte, blieben jedoch hinter den extrem hohen Erwartungen zurück.

    Der Kospi verlor rund acht Prozent und liegt mehr als 44 Prozent unter seinem Juni-Hoch. Die südkoreanischen Aufsichtsbehörden reagieren mit schärferen Regeln für gehebelte ETFs: Neue Zulassungen wurden ausgesetzt, Privatanleger müssen ab dem 31. Juli eine Mindestbarliquidität von 30 Millionen Won nachweisen. Das dürfte den kurzfristigen Verkaufsdruck eher erhöhen, da gerade gehebelte Produkte in der vorausgegangenen Hausse erhebliche spekulative Zuflüsse angezogen hatten. Antizyklisch sind Chip-Aktien damit weiter interessant. Wir stellen ein weiteres Produkt für Anleger vor. 

    Vor der FED-Sitzung wird am Abend eine unveränderte Leitzinsspanne von 3,50 bis 3,75 Prozent erwartet. Allerdings gibt es ein ungewöhnlich enges „Rennen“. Eine Erhöhung ist zu 32 Prozent eingepreist. Normalerweise herrschen vor der Sitzung klare Verhältnisse. Die moderateren Verbraucher- und Erzeugerpreise sprechen gegen unmittelbaren Handlungsdruck, während der Ölpreis das zentrale Inflationsrisiko bleibt. Fed-Chair Warsh dürfte auf die laufenden Arbeitsgruppen verweisen und die Entscheidung über eine Zinssenkung damit bis zum Herbst vertagen. 

    Wir positionieren uns neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. 

    Lernen Sie uns kennen:

    Daniel bei NTV

    Nicolas bei NTV






    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Samsung, Sk Hynix, Micron – Korea ergreift Maßnahmen – Spekulation erschwert Die Rotation aus hoch bewerteten Technologiewerten in den breiteren Aktienmarkt setzt sich fort. Während der S&P 500 erneut zulegte, verlor die Nasdaq leicht und verbuchte damit den fünften Verlusttag in Folge. Der gleichgewichtete S&P 500 erreichte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     