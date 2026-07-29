Bisher spektakulärste Bohrergebnisse in Araxá bestätigen weitere hochgradige Seltene Erden und Niob von der Oberfläche aus

- Die neuesten Analyseergebnisse für 37 Diamantbohrlöcher bestätigen eine weitere umfangreiche, mächtige hochgradige Mineralisierung von der Oberfläche aus – einschließlich eines neuen Rekords von 207 m zusammenhängender Mineralisierung von der Oberfläche aus – mit Einzelgehalten von bis zu 30 % TREO und Niob von bis zu 6 % Nb₂O₅.

- Die Analyseergebnisse werden in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Araxá einfließen, deren Fertigstellung für dieses Quartal vorgesehen ist.

- Die sehr hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung unterstützt das Potenzial für einen einfachen Tagebaubetrieb, der derzeit im Rahmen wirtschaftlicher Studien bewertet wird.

- Die neuen Ergebnisse untermauern die Stellung des Araxá-Projekts als größte und hochgradigste in Karbonatit beherbergte Seltenerdressource Südamerikas – sowie das Potenzial für weitere Aufwertungen der Ressource.

29. Juli 2026 / IRW-Press / St George Mining Limited (ASX: SGQ) („St George“ oder das „Unternehmen“) freut sich, weitere hervorragende Analyseergebnisse aus den laufenden Diamantbohrungen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Araxá-Seltene-Erden- und Niob-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, bekannt zu geben.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

„Die jüngsten Bohrergebnisse sind wohl die bislang besten Ergebnisse unserer Bohrkampagne – einschließlich eines neuen Rekords mit einem 207 m mächtigen Bohrabschnitt von der Oberfläche aus.

Die zahlreichen mächtigen Bohrabschnitte von der Oberfläche aus – viele davon mit einer Mächtigkeit von mehr als 150 m – verdeutlichen das große Volumen der hochgradigen Mineralisierung in Araxá. Was wahrscheinlich noch spannender ist, ist die sehr hochgradige oberflächennahe Mineralisierung. Dieses Material wird in den ersten Jahren eines potenziellen Tagebaubetriebs abgebaut werden.

Bohrabschnitte wie 20,0 m @ 12,65 % TREO von der Oberfläche aus und 43,0 m @ 1,35 % Nb₂O₅ von der Oberfläche aus zeigen das hochgradige Material, das von der Oberfläche aus leicht zugänglich sein wird. Dies bietet einen erheblichen Entwicklungsvorteil aufgrund des geringeren Vorabtrags. Im Gegensatz zu anderen Projekten müssen wir keine 50 m oder mehr Abraum entfernen, und wir müssen uns auch nicht mit komplexen und kostspieligen Untertagebetrieben auseinandersetzen.“