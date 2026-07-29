RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 275 auf 265 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. "Kaum oder gar keine Nachrichten sind gute Nachrichten für Boeing", resümierte Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die sich verbessernde Stimmung der Anleger reflektiere die konsequenten Fortschritte des Flugzeugbauers in den Bereichen Auslieferungen, Produktionssteigerungen und Barmittelgenerierung./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 194EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 275
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 275
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