RBC stuft Safran auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 370 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Margen des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers seien durch die Bank stark gewesen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte ist weiterhin der Meinung, dass der implizierte Ausblick für das zweite Halbjahr konservativ ist./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 346,6EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 370

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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