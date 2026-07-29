WARBURG RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Marge der Online-Apotheke habe im zweiten Quartal deutlich über den Erwartungen gelegen, schrieb Yannik Siering in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten sei das Geschäft weiterhin dynamisch verlaufen./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,57 % und einem Kurs von 67,50EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Yannik Siering

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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