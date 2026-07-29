BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx nach einer Überarbeitung der Gewinnschätzungen von 160 auf 158 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es bleibe dabei, dass er das Geschäftsmodell des Versicherers als sehr ausgewogen bewerte, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dieses ermögliche ein starkes operatives Ertragswachstum./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 114,5EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 158

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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