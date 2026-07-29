KBA lässt 2025 rund 1,78 Millionen Fahrzeuge zurückrufen
- 1,78 Mio Fahrzeuge zurückgerufen 37 Prozent weniger
- Etwa 74.000 Fahrzeuge 2025 außer Betrieb 155.000 2024
- KBA prüft Fahrzeuge und Bauteile und löst Rückrufe aus
BERLIN (dpa-AFX) - Rund 1,78 Millionen Fahrzeuge sind im vergangenen Jahr nach Prüfungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wegen verschiedener Mängel zurückgerufen worden. Das waren 37 Prozent weniger als ein Jahr davor, wie aus dem Marktüberwachungsbericht des KBA hervorgeht. Etwa 74.000 Fahrzeuge wurden demnach 2025 außer Betrieb gesetzt - 2024 waren es noch circa 155.000.
Als Marktüberwachungsbehörde prüft das KBA unter anderem Kraftfahrzeuge, Anhänger, Systeme und einzelne Bauteile. Stellt das KBA fest, dass Produkte nicht den Anforderungen entsprechen, ergreift es Maßnahmen wie zum Beispiel die Initiierung von Rückrufen und öffentlichen Warnungen./nif/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 59,64 auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +4,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 44,91 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +7,11 %/+58,53 % bedeutet.
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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Ich habe bereits viermal gekauft und werde alle 2 Euro Kursrückgang nachlegen. Irgendwann dreht die wieder...
Aber BMW war in den letzten Jahren schon immer ein guter Dividenden Auszahler.
Es läuft eigentlich nicht schlecht für BMW, zur Zeit.
Wundere mich über diesen aktuell niedrigen Aktienkurs.🙄😳🤔
So kauften Ende Mai die Vorstände massiv Aktien. Folgende Transaktionen wurden gemeldet:
Vorstand Dr. Milan Nedeljković kaufte Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 397.184 Euro.
Vorstand Walter Mertl erwarb Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 317.138 Euro.
Vorstand Jochen Goller kaufte Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 340.443 Euro.
Vorstand Dr. Nicolai Martin erwarb Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 198.554 Euro.
Vorstand Dr. Joachim Post kaufte Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 369.994 Euro.
Vorstand Ilka Horstmeier erwarb Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 397.184 Euro
BMW: Aktienrückkaufprogramm
Rückkauf von bis zu 1,65 Milliarden Euro · Programm läuft bis April 2027 ·