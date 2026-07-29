KBA lässt 2025 rund 1,78 Millionen Fahrzeuge zurückrufen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 59,64 auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +4,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 44,91 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +7,11 %/+58,53 % bedeutet.