KI-Ausverkauf? UBS-Chef erklärt, warum Anleger trotzdem vorsichtig sein sollten

Nach Ansicht des Managers sei eine Korrektur nach den starken Bewegungen der vergangenen Monate sogar notwendig. Die Marktkapitalisierung einiger Unternehmen sei stark gestiegen, gleichzeitig habe sich die Konzentration auf wenige KI-Gewinner deutlich erhöht.

Die Euphorie rund um künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Monaten für massive Kursgewinne bei vielen Technologieaktien gesorgt. Eine Abkühlung der KI-Rallye sieht UBS-Chef Sergio Ermotti allerdings nicht als Warnsignal.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Es ist nur vernünftig, dies zu berücksichtigen", sagte Ermotti im Gespräch mit CNBC. Anleger sollten in dieser Phase vor allem auf eine breite Streuung ihrer Investments achten. "Wir raten unseren Kunden in diesem Zusammenhang immer dazu, ihr Portfolio wirklich zu diversifizieren."

Für Ermotti bleibt künstliche Intelligenz dennoch ein langfristiger Wachstumstreiber. Die Chancen würden sich nicht nur auf die derzeit dominierenden Technologieunternehmen beschränken. Auch andere Branchen könnten vom Einsatz der Technologie profitieren.

"Dies ist eine großartige Möglichkeit, die wir unseren Kunden bieten können, um ihr Portfolio zu diversifizieren und in die Zukunft zu investieren", erklärte der UBS-Chef.

Geopolitik bleibt größte Unsicherheit

Das größere Risiko für die Märkte sieht Ermotti derzeit nicht bei der KI-Branche, sondern bei der geopolitischen Lage. Neue Spannungen könnten die Börsen jederzeit belasten und für kurzfristige Rückschläge sorgen.

"Es liegt auf der Hand, dass die anhaltende Volatilität, die wir derzeit auf geopolitischer Ebene beobachten, vorübergehend gewisse Gegenwinde mit sich bringen könnte", sagte Ermotti. Gleichzeitig bleibe die Ausgangslage für die UBS positiv: "Aber die Dynamik ist gut – wir sind gut aufgestellt, um davon zu profitieren."

UBS mit starkem Quartal im Rücken

Die Aussagen des UBS-Chefs kamen im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Schweizer Großbank steigerte ihren Nettogewinn im zweiten Quartal auf 2,8 Milliarden US-Dollar und lag damit im Rahmen der Analystenerwartungen.

Der Vorsteuergewinn erreichte 3,6 Milliarden US-Dollar und lag damit 64 Prozent über dem Vorjahreswert. Zudem kündigte UBS ein neues Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden US-Dollar an.

Auch das operative Geschäft entwickelte sich laut Ermotti positiv. Besonders das Investmentbanking sowie die Bereiche Fusionen und Übernahmen hätten eine starke Pipeline. Die Bank sei zudem an mehreren großen Börsengängen beteiligt gewesen, darunter dem geplanten Debüt von SpaceX.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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