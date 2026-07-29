KORREKTUR
Geschäfte des Luxuskonzerns Hermes ziehen wieder an
- Bereinigtes Umsatzplus Q2 +6,7% auf 4,1 Mrd Euro
- Wachstum getragen vor allem von Nord und Südamerika
- Verknappung und Wartelisten bei Kelly und Birkin
(Im dritten Absatz wird der Gewinnanstieg berichtigt; Redigierfehler)
PARIS (dpa-AFX) - Beim französischen Luxuskonzern Hermes haben sich die Geschäfte nach einem schwachen Jahresstart zuletzt belebt. Der Erlös kletterte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 4,8 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro, wie das EuroStoxx-50-Schwergewicht am Mittwoch in Paris mitteilte. Bereinigt um die Folgen des starken Euro betrug das Plus 6,7 Prozent, Analysten hatten mit etwas weniger Zuwachs gerechnet.
In den drei Monaten bis Ende Juni profitierte der Hersteller von einer Erholung im französischen Heimatmarkt, einem beliebten Reiseziel von Touristen. Getragen wurde das Wachstum vor allem von einem kräftigen Zuwachs in Nord- und Südamerika. Der Konflikt im Nahen Osten belastete zwar auch Hermes weiter, und der Umsatz dort ging erneut zurück - allerdings nicht mehr so stark wie noch im Vorquartal. Diese Region habe "in einem instabilen geopolitischen Umfeld bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt", erklärte das Unternehmen.
Für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein Umsatzplus von 1,6 Prozent auf knapp 8,2 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn von 3,35 Milliarden Euro lag knapp über dem Vorjahreswert.
Insgesamt verkraftete Hermes den Nachfragerückgang im gesamten Luxusgütermarkt bisher besser als Wettbewerber. Grund sind vor allem das auf gezielter Verknappung basierende Geschäftsmodell. Für die Produkte des Luxusanbieters gibt es oft langen Wartelisten, insbesondere für die begehrten Kelly- und Birkin-Handtaschen./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,91 % und einem Kurs von 1.519 auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um -10,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 159,67 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.982,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hermes International Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.795,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.150,00EUR was eine Bandbreite von +18,44 %/+41,87 % bedeutet.
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