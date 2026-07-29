Rheinmetall: Q2 übertrifft Rekord-Umsatz & Gewinn - deutlich über Erwartung
Starkes Wachstum, übertroffene Erwartungen und prall gefüllte Auftragsbücher: Der Halbjahresbericht zeigt, wie dynamisch sich das Geschäft im zweiten Quartal entwickelt hat.
Foto: David Young - dpa
- Q2-Umsatz rund 3,289 Mrd. EUR, ein Wachstum von rund 69% gegenüber dem Vorjahresquartal.
- Operatives Ergebnis 562 Mio. EUR, damit fast 20% über der Markterwartung von 469,9 Mio. EUR.
- Alle Geschäftssegmente trugen zur Umsatz- und Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr bei.
- Auftragsbestand (Backlog) im Q2 über 80 Mrd. EUR; darin eine Rheinmetall-Nomination von 11,371 Mrd. EUR (u. a. Vertrag für Loitering Munition mit der Bundeswehr und SAFE-Auftragspaket mit Rumänien).
- Deutlich negativer operativer Free Cashflow (OFCF) erwartet wegen verschobener Anzahlungen, gestiegener Kundenforderungen zum Quartalsende und Vorratsaufbau; Vorbereitungen zur Kapazitätserweiterung werden weiter vorangetrieben.
- Detaillierte Vorstellung des Halbjahresabschlusses am 6. August 2026.
Der nächste wichtige Termin, 14:00 MESZ: Bericht über das 2. Quartal, bei Rheinmetall ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Rheinmetall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.139,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,44 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1.123,80EUR das entspricht einem Minus von -1,39 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.478,00PKT (-0,15 %).
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