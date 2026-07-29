UBS stuft DHL Group auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Presseberichten über sinkende Treibstoffzuschläge bei DHL Express auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Dieser Schritt resultiere aus dem jüngsten Volumenwachstum im Expressgeschäft sowie der relativ hohen Profitabilität im zweiten Quartal, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Änderung des Zuschlags dürfte ? verglichen mit dem Status quo der im zweiten Quartal geltenden Treibstoffzuschläge ? eine finanzielle Belastung von 65 Millionen Euro pro Quartal bedeuten./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 57,38EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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