🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXero AktievorwärtsNachrichten zu Xero
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    81 % der Lagerverwalter wünschen sich KI. Nur 11 % nutzen es

    81 % der Lagerverwalter wünschen sich KI. Nur 11 % nutzen es
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Eine Umfrage unter 400 Fachkräften aus den Bereichen Lager und Betrieb, die mit fast 4.000 tatsächlichen Kundendaten aus der inFlow Inventory-Software abgeglichen wurde, deutet auf eine sich vergrößernde Kluft zwischen der Technologie, die sich die Betreiber wünschen, und den Tools hin, die sie tatsächlich nutzen. Und auch im Jahr 2026 ist die Tabellenkalkulation nach wie vor das Werkzeug, mit dem das Lager gesteuert wird – selbst in Milliardenunternehmen.

    TORONTO, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Lagerbetreiber wünschen sich mehr denn je den Einsatz von KI im Lager. Fast keiner von ihnen nutzt es. So lautet die Überschrift des Berichts State of Inventory Management 2026 einer neuen Studie von inFlow Inventory, die auf einer Umfrage unter 400 Fachleuten aus dem Bereich Betriebsabläufe in 33 Branchen basiert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Shopify Inc.!
    Short
    143,90€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 12,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    114,61€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 11,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    81% of inventory operators want AI, but only 11% currently use it.

    Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick

    • Großes Interesse an KI, geringe Verbreitung: 81 % wünschen sich KI; nur 11 % nutzen sie derzeit.
    • Tabellenkalkulationen dominieren: 85 % nutzen Tabellenkalkulationsprogramme als Hauptwerkzeug, darunter 53 % der Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern.
    • Das Zufriedenheitsparadoxon: 92 % sind zufrieden, dennoch nennen 49,5 % die Bestandsgenauigkeit als wichtigsten Verbesserungsbereich.
    • Häufige Lieferengpässe: Bei 44 % ist mindestens einmal im Monat der Vorrat aufgebraucht.
    • Umfassender Kostendruck: Material, Fracht und Arbeitskosten liegen als größte Kostenfaktoren nahezu gleichauf.

    In der Umfrage gaben 81 % der Betreiber an, dass sie KI in ihren Bestands- oder Lagerabläufen einsetzen möchten, während derzeit nur 11 % KI-Tools in ihrer täglichen Arbeit nutzen. Um diese Nachfrage in einen Zusammenhang zu setzen: 81 % entspricht dem Anteil der Betreiber, die bereits Barcode-Scanner einsetzen – eine der etabliertesten Technologien im Lagerbetrieb. Das Interesse an KI ist mittlerweile ebenso weit verbreitet wie der Einsatz eines Tools, das die meisten Betreiber als Standard betrachten.

    Der Bericht zeigt zudem auf, welche Aufgaben sich die Betreiber von KI wünschen. Anstelle von Chatbots oder Dashboards konzentrieren sich ihre Anfragen auf einen einzigen Anwendungsfall: Bedarfsprognosen und automatisierte Nachschubplanung oder Software, die anhand der bisherigen Verkaufszahlen Empfehlungen dazu gibt, welche Artikel wann nachbestellt werden sollten.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    81 % der Lagerverwalter wünschen sich KI. Nur 11 % nutzen es Eine Umfrage unter 400 Fachkräften aus den Bereichen Lager und Betrieb, die mit fast 4.000 tatsächlichen Kundendaten aus der inFlow Inventory-Software abgeglichen wurde, deutet auf eine sich vergrößernde Kluft zwischen der Technologie, die sich die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     