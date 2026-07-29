81 % der Lagerverwalter wünschen sich KI. Nur 11 % nutzen es

Eine Umfrage unter 400 Fachkräften aus den Bereichen Lager und Betrieb, die mit fast 4.000 tatsächlichen Kundendaten aus der inFlow Inventory-Software abgeglichen wurde, deutet auf eine sich vergrößernde Kluft zwischen der Technologie, die sich die Betreiber wünschen, und den Tools hin, die sie tatsächlich nutzen. Und auch im Jahr 2026 ist die Tabellenkalkulation nach wie vor das Werkzeug, mit dem das Lager gesteuert wird – selbst in Milliardenunternehmen.

TORONTO, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Lagerbetreiber wünschen sich mehr denn je den Einsatz von KI im Lager. Fast keiner von ihnen nutzt es. So lautet die Überschrift des Berichts State of Inventory Management 2026 einer neuen Studie von inFlow Inventory, die auf einer Umfrage unter 400 Fachleuten aus dem Bereich Betriebsabläufe in 33 Branchen basiert.