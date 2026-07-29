81 % der Lagerverwalter wünschen sich KI. Nur 11 % nutzen es
Eine Umfrage unter 400 Fachkräften aus den Bereichen Lager und Betrieb, die mit fast 4.000 tatsächlichen Kundendaten aus der inFlow Inventory-Software abgeglichen wurde, deutet auf eine sich vergrößernde Kluft zwischen der Technologie, die sich die Betreiber wünschen, und den Tools hin, die sie tatsächlich nutzen. Und auch im Jahr 2026 ist die Tabellenkalkulation nach wie vor das Werkzeug, mit dem das Lager gesteuert wird – selbst in Milliardenunternehmen.
TORONTO, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Lagerbetreiber wünschen sich mehr denn je den Einsatz von KI im Lager. Fast keiner von ihnen nutzt es. So lautet die Überschrift des Berichts State of Inventory Management 2026 einer neuen Studie von inFlow Inventory, die auf einer Umfrage unter 400 Fachleuten aus dem Bereich Betriebsabläufe in 33 Branchen basiert.
Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick
- Großes Interesse an KI, geringe Verbreitung: 81 % wünschen sich KI; nur 11 % nutzen sie derzeit.
- Tabellenkalkulationen dominieren: 85 % nutzen Tabellenkalkulationsprogramme als Hauptwerkzeug, darunter 53 % der Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern.
- Das Zufriedenheitsparadoxon: 92 % sind zufrieden, dennoch nennen 49,5 % die Bestandsgenauigkeit als wichtigsten Verbesserungsbereich.
- Häufige Lieferengpässe: Bei 44 % ist mindestens einmal im Monat der Vorrat aufgebraucht.
- Umfassender Kostendruck: Material, Fracht und Arbeitskosten liegen als größte Kostenfaktoren nahezu gleichauf.
In der Umfrage gaben 81 % der Betreiber an, dass sie KI in ihren Bestands- oder Lagerabläufen einsetzen möchten, während derzeit nur 11 % KI-Tools in ihrer täglichen Arbeit nutzen. Um diese Nachfrage in einen Zusammenhang zu setzen: 81 % entspricht dem Anteil der Betreiber, die bereits Barcode-Scanner einsetzen – eine der etabliertesten Technologien im Lagerbetrieb. Das Interesse an KI ist mittlerweile ebenso weit verbreitet wie der Einsatz eines Tools, das die meisten Betreiber als Standard betrachten.
Der Bericht zeigt zudem auf, welche Aufgaben sich die Betreiber von KI wünschen. Anstelle von Chatbots oder Dashboards konzentrieren sich ihre Anfragen auf einen einzigen Anwendungsfall: Bedarfsprognosen und automatisierte Nachschubplanung oder Software, die anhand der bisherigen Verkaufszahlen Empfehlungen dazu gibt, welche Artikel wann nachbestellt werden sollten.