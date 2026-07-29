Hermes International - Aktie stürzt ab -11,01 % - 29.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Hermes International Aktie. Sie fällt um -11,01 % auf 1.516,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,84 %, geht es heute bei der Hermes International Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Hermès International ist ein französischer Luxuskonzern mit Fokus auf Lederwaren, Seidentüchern, Prêt-à-porter, Parfums und Uhren. Kern sind hochpreisige Taschen (z.B. Birkin, Kelly). Marktstellung: eine der exklusivsten Luxusmarken weltweit mit starker Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: LVMH (Louis Vuitton), Kering (Gucci), Chanel. Alleinstellungsmerkmale: extreme Knappheit, Handarbeit, Heritage, kaum Rabatte, kontrollierte Distribution.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Hermes International abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -8,15 % verkraften.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,89 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Hermes International -29,22 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,77 % geändert.

Hermes International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,68 % 1 Monat -8,89 % 3 Monate -8,15 % 1 Jahr -37,29 %

Informationen zur Hermes International Aktie

Stand: 29.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 106 Mio. Hermes International Aktien. Damit ist das Unternehmen 160,89 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Burberry Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -0,67 %. Kering notiert im Plus, mit +5,05 %. Moncler legt um +2,17 % zu

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Ob die Hermes International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hermes International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.