JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung eine hervorragende Rentabilität der Versandapotheke bei beschleunigtem Wachstum. Die im Juni angehobenen Jahresziele seien bestätigt worden und der Mittelwert der neuen Prognose für das operative Ergebnis impliziere eine Marge von 2,9 Prozent im zweiten Halbjahr, die nun konservativ erscheine./ck/rob/menVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 68,00EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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