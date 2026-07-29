JPMORGAN stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe solide Halbjahreszahlen vorgelegt, wobei der Umsatz im zweiten Quartal wegen des Großhandelsgeschäfts allerdings leicht unter den Erwartungen gelegen habe, schrieb Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis habe zugleich die Erwartungen deutlich übertroffen./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 23:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 23:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 165,1EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 305
Kursziel alt: 305
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 305
Kursziel alt: 305
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