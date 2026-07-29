Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,13865 USD

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,153834USD. Heute steht er bei 1,13865USD. Das Investment wäre auf 4.934,20USD gewachsen – eine Steigerung von -1,32 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

EUR/USD-Sentiment in den neuesten Beiträgen des wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend bärisch bis vorsichtig neutral. In den letzten 14 Tagen druckt der Kurs nach unten; der Bereich um 1,14 wirkt als Widerstand, Unterstützungen bei 1,1364/1,1324/1,1276 halten. Ziele um 1,1276 bzw. 1,12; erst ein nachhaltiger Break über 1,1410 könnte die Abwärtsdynamik entschärfen. wallstreetONLINE-Forum.

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Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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