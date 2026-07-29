BERENBERG stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe solide abgeschnitten, schrieb Romain Gourvil in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil deute sich ein schwächeres zweites Halbjahr an. Der Experte verwies unter anderem auf saisonale Schwankungen bei den Fixkosten sowie die Aktivierung von Abschreibungen und Amortisationen im Zusammenhang mit Produkteinführungen./rob/la/menVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 46,60EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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