Shelly Group SE: Insiderinfos zu aktuellen Medienberichten veröffentlicht
Die Shelly Group SE informiert den Markt über vertrauliche Gespräche mit Schneider Electric zu einem möglichen Übernahmeangebot und erfüllt damit ihre Pflichten nach MAR.
Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
- Sofia / München, 29. Juli 2026: Shelly Group SE veröffentlicht eine Insiderinformation.
- Offenlegung erfolgt gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR).
- Die Gesellschaft befindet sich in vorläufigen Gesprächen mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot für die Aktien der Shelly Group.
- Es gibt keine Gewissheit, dass diese Gespräche zu einem Angebotsabgabe führen werden, noch Klarheit über Bedingungen oder Zeitpunkt eines möglichen Angebots.
- Die Shelly Group wird vorerst keine weiteren Stellungnahmen abgeben; weitere Mitteilungen erfolgen zu gegebener Zeit gemäß aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
- Relevante Kennzeichen und Kontakte: Ticker SLYG, ISIN BG1100003166, notiert u. a. im SDAX und Prime Standard; Investor-Relations-Kontakt: investors@shelly.com / CROSS ALLIANCE (Sven Pauly).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +13,14 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,00EUR das entspricht einem Minus von -1,29 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.591,25PKT (+1,35 %).
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