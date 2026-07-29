Rheinmetall mit Gewinnsprung - Aber hoher Barmittelabfluss - Kurssprung

Das operative Ergebnis legte den aktuellen Angaben zufolge auf 562 Millionen Euro zu und übertraf damit die mittlere Analystenschätzung deutlich. Vor einem Jahr waren es 276 Millionen operativer Gewinn. Die Rheinmetall-Aktie legte am Mittwochmittag um mehr als 5 Prozent zu.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rheinmetall hat Umsatz und operativen Gewinn im zweiten Quartal mit dem Rüstungsboom im Rücken deutlich gesteigert. Auf Basis vorläufiger Zahlen sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 69 Prozent auf fast 3,29 Milliarden Euro gewachsen, teilte das Unternehmen am Mittwoch überraschend mit. Anfang Juli hatte der Dax -Konzern ein Plus von mehr als 60 Prozent in Aussicht gestellt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Backlog stieg im abgelaufenen Quartal über die Grenze von 80 Milliarden Euro. In diesem Orderbestand sind verbindliche Aufträge und Rahmenverträge inkludiert.

Allerdings werde es operativ einen deutlichen Abfluss freier Barmittel geben, da sich Anzahlungen verschoben hätten und Vorräte für die Folgequartale aufgebaut worden seien. Zudem fließe weiter Geld in die Vorbereitungen von Kapazitätsausweitungen, hieß weiter zur Begründung./mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 1.130 auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +14,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,41 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 51,86 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.591,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +15,13 %/+68,26 % bedeutet.



