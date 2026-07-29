Schneider Electric vor möglichem Übernahmeangebot für Shelly Group

Der Shelly-Aktienkurs war auf den Bloomberg-Bericht hin stark gestiegen. Zuletzt kosteten die im Nebenwerteindex SDax notierten Papiere 66 Euro und damit knapp 14 Prozent mehr als am Vortag./mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 257,6 auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um -4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 149,28 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +16,28 %/+35,66 % bedeutet.