Schneider Electric vor möglichem Übernahmeangebot für Shelly Group
- Schneider Electric zeigt Interesse an Shelly Group
- Spekulierte Bewertung rund 1,3 Milliarden Euro
- Kurs Shelly Aktie stieg um knapp 14 Prozent auf 66 Euro
SOFIA/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Elektrotechnikkonzern Schneider Electric hat Interesse am Technologieunternehmen Shelly Group . Es liefen vorläufige Gespräche mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot, teilte Shelly am Mittwoch mit. Gewissheit, ob eine Offerte erfolgen werde, gebe es aber nicht.
Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. Laut der Agentur steht ein Preis je Shelly-Aktie von rund 70 Euro im Raum, womit das Unternehmen mit rund 1,3 Milliarden Euro bewertet würde.
Der Shelly-Aktienkurs war auf den Bloomberg-Bericht hin stark gestiegen. Zuletzt kosteten die im Nebenwerteindex SDax notierten Papiere 66 Euro und damit knapp 14 Prozent mehr als am Vortag./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 257,6 auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um -4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 149,28 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +16,28 %/+35,66 % bedeutet.