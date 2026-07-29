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    70 Erhöhungen in Folge

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    Ein echter Dividenden-König? P&G liefert den nächsten Beweis

    Procter & Gamble wächst weiter und erhöht erneut die Dividende. Doch steigende Kosten und ein vorsichtiger Ausblick zeigen die Herausforderungen.

    Für Sie zusammengefasst
    • 70-mal Dividende erhöht, 10,2 Mrd Ausschüttung
    • Moderates Umsatzwachstum bei steigendem Kostendruck
    • Jejurikar übernimmt zusätzlich den VR Vorsitz ab August
    • Report: Achtung, Korrektur!
    70 Erhöhungen in Folge - Ein echter Dividenden-König? P&G liefert den nächsten Beweis
    Foto: Marc John - picture alliance / Bonn.digital

    Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hat im Geschäftsjahr 2026 trotz eines schwierigen Marktumfelds weiteres Wachstum erzielt. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 87,0 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte allerdings nur um 1 Prozent auf 6,89 US-Dollar zu.

    Im vierten Quartal setzte P&G 21,2 Milliarden US-Dollar um und damit 2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Organisch stagnierte das Wachstum jedoch. Der bereinigte Gewinn je Aktie sank um 3 Prozent auf 1,43 US-Dollar.

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    "Das Geschäftsjahr 2026 war ein Jahr, in dem wir die Grundlagen für die Zukunft gelegt haben, während wir gleichzeitig Umsatz und Gewinn weiter steigern und den Aktionären trotz eines äußerst schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds hohe Ausschüttungen zukommen lassen konnten", sagte Vorstandschef Shailesh Jejurikar.

    Trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten will P&G den Wachstumskurs fortsetzen. "Wir sind davon überzeugt, dass der beste Weg zu nachhaltigem, ausgewogenem Wachstum darin besteht, unsere Strategie konsequent fortzusetzen und den Verbraucher bei allem, was wir tun, in den Mittelpunkt zu stellen", erklärte Jejurikar.

    Beauty-Sparte sorgt für Rückenwind

    Besonders stark entwickelte sich das Beauty-Geschäft. Die organischen Umsätze stiegen im vierten Quartal um 4 Prozent. Wachstum verzeichnete P&G vor allem bei Haarpflege und Körperpflege.

    Schwächer lief es dagegen im Gesundheitsgeschäft. Die organischen Umsätze gingen um 1 Prozent zurück. Vor allem das Zahnpflegegeschäft belastete die Sparte mit rückläufigen Verkaufszahlen in Nordamerika und China.

    Auch das Segment Baby-, Frauen- und Familienpflege verlor an Dynamik. Die organischen Umsätze sanken um 2 Prozent, belastet durch geringere Volumina und ein schwierigeres Produktumfeld.

    Milliarden für Aktionäre

    Trotz der Herausforderungen bleibt P&G ein verlässlicher Dividendenzahler. Der Konzern schüttete im Geschäftsjahr 2026 insgesamt 10,2 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus und kaufte eigene Aktien im Wert von 5,0 Milliarden US-Dollar zurück.

    Mit der Dividendenerhöhung im April 2026 erhöhte P&G die Ausschüttung zum 70. Mal in Folge. Seit der Gründung im Jahr 1890 hat das Unternehmen durchgehend Dividenden gezahlt.

    Trotz der langen Dividendenserie geriet die Aktie vorbörslich unter Druck: Die P&G-Papiere gaben 3,4 Prozent nach und wurden bei 143,70 US-Dollar gehandelt. (Stand 13:23 uhr MESZ).

    Procter & Gamble

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    P&G blickt verhalten nach vorn

    Für das kommende Geschäftsjahr erwartet P&G ein Umsatzwachstum zwischen 1 und 3 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet der Konzern mit einer Entwicklung zwischen stagnierendem Wachstum und einem Plus von 3 Prozent.

    Dabei warnt das Unternehmen vor Gegenwind durch höhere Rohstoff-, Energie- und Transportkosten. Diese könnten den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027 um rund 8 Prozent belasten.

    Wechsel an der Konzernspitze

    Parallel zu den Zahlen kündigte P&G einen Führungswechsel an. Shailesh Jejurikar übernimmt ab dem 1. August 2026 zusätzlich den Vorsitz des Verwaltungsrats.

    Der bisherige Executive Chairman Jon Moeller scheidet Ende Juli aus dem Verwaltungsrat aus und verlässt das Unternehmen Mitte August nach 38 Jahren.

    "Ich möchte Jon für seine langjährige, unermüdliche und beständige Führungsarbeit bei P&G danken", sagte Jejurikar. Moellers strategische Vision habe entscheidend dazu beigetragen, das Unternehmen zu dem zu machen, was es heute sei.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 126,3EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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