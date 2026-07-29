Intesa Sanpaolo steigert Gewinn überraschend
- Italienische Großbank erzielt im Quartal 2,8 Mrd Euro
- Chef Messina hebt Jahresprognose auf über 10 Mrd
- Übernahmeangebot an Monte Paschi über 30 Mrd Euro
TURIN (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat im zweiten Quartal überraschend mehr verdient als vor einem Jahr. Der Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um gut sieben Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Mittwoch in Turin mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Rückgang beim Ergebnis gerechnet. Bankchef Carlo Messina erhöhte zudem die Prognose für den Gewinn im laufenden Jahr auf mehr als 10 Milliarden Euro. Bislang hatte er rund 10 Milliarden in Aussicht gestellt.
Messina hatte vergangenen Monat den Markt damit überrascht, den kleineren Rivalen Monte Paschi für mehr als 30 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Dieser hält die Offerte für zu niedrig und will die Übernahme durch die Intesa durch eine Fusion mit der Banco BPM verhindern.
Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie von Intesa Sanpaolo zog kurz nach Bekanntgabe der Zahlen um bis zu 1,11 Prozent auf 6,552 Euro an, drehte aber kurz darauf ins Minus. Das Papier hatte erst am Vortag mit 6,562 Euro seinen bisher höchsten Stand erreicht. Der Intesa-Börsenwert zog in diesem Jahr um acht Prozent auf knapp 114 Milliarden Euro an./zb/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intesa Sanpaolo Aktie
Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 6,462 auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intesa Sanpaolo Aktie um +3,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Intesa Sanpaolo bezifferte sich zuletzt auf 114,55 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,6250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -7,38 %/+8,06 % bedeutet.
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