JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,60 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese seien "okay" gewesen, schrieb David Adlington am Mittwoch. Allerdings habe der Hersteller von Medizintechnik die Erwartungen in den vergangenen Quartalen deutlich übertroffen, weshalb die Hürden diesmal höher gelegen hätten./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 22,39EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23,50

Kursziel alt: 22,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,50 € , was eine Steigerung von +4,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer