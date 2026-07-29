JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,60 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese seien "okay" gewesen, schrieb David Adlington am Mittwoch. Allerdings habe der Hersteller von Medizintechnik die Erwartungen in den vergangenen Quartalen deutlich übertroffen, weshalb die Hürden diesmal höher gelegen hätten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 22,39EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23,50
Kursziel alt: 22,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23,50
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Währung: EUR
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