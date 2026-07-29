JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Franken belassen. Vor dem Hintergrund hoher Erwartungen habe die Schweizer Großbank eine solide Geschäftsentwicklung gemeldet, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Analyst lobte die durch die Bank starken Resultate und hält die Langfrist-Story weiterhin für positiv./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 46,49EUR auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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