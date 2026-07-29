JPMORGAN stuft BARCLAYS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays nach Zahlen zum zweiten Quartal von 600 auf 610 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Investmentbanking der britischen Großbank habe sich gut entwickelt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem stünden allerdings höhere Kosten gegenüber. Der Experte erhöhte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 5,773EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,1

Kursziel alt: 6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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