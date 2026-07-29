JPMORGAN stuft BARCLAYS auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays nach Zahlen zum zweiten Quartal von 600 auf 610 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Investmentbanking der britischen Großbank habe sich gut entwickelt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem stünden allerdings höhere Kosten gegenüber. Der Experte erhöhte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 5,773EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,1
Kursziel alt: 6
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,1
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