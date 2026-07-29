BERENBERG stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 210 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des Herstellers industriell genutzter Gase liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis habe sich verbessert. Nun rücke eine Kapitalmarktveranstaltung in den Fokus./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 171,4EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 205
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
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