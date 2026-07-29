JEFFERIES stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Angesichts einer dynamischen Geschäftsentwicklung dürfte der Fokus darauf liegen, warum das Management die Prognose nur bestätigt habe, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies der Analyst darauf, dass die Wachstumsraten für Stückzahlen, Umsatz und Bruttogewinn im ersten Halbjahr deutlich über der Prognose für das Gesamtjahr und den Konsenserwartungen gelegen hätten./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,28 % und einem Kurs von 21,14EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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