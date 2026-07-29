Daimler Truck ruft mehr als 131.000 Lkw zurück

Nach Angaben von Daimler Truck wird der Chip beim Lieferanten mit Kunstharz versiegelt. In Einzelfällen wurde diese Versiegelung den Angaben zufolge unzureichend ausgeführt, wodurch Korrosion begünstigt werden kann. "Der Daimler Truck AG sind im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt nur einzelne Vorkommnisse und keine Personenschäden bekannt."/rwi/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 46,67 auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +4,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 44,91 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +7,11 %/+58,53 % bedeutet.