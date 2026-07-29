Nationale Badminton-Mannschaftsmeisterschaft Li-Ning Cup 2026 in Shenyang, Nordostchina

BEIJING,/PRNewswire/ -- Vor kurzem fand zum dritten Mal in Folge die nationale Badminton-Mannschaftsmeisterschaft Li-Ning Cup 2026 in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, statt.

21 Elite-Teams aus den Provinzen und fast 300 Profisportler versammelten sich im Liaoning-Gymnasium, um um den Mannschaftserfolg zu kämpfen.