Xinhua Silk Road
Nationale Badminton-Mannschaftsmeisterschaft Li-Ning Cup 2026 in Shenyang, Nordostchina
BEIJING,/PRNewswire/ -- Vor kurzem fand zum dritten Mal in Folge die nationale Badminton-Mannschaftsmeisterschaft Li-Ning Cup 2026 in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, statt.
21 Elite-Teams aus den Provinzen und fast 300 Profisportler versammelten sich im Liaoning-Gymnasium, um um den Mannschaftserfolg zu kämpfen.
Indem unter dem Motto „Reisen mit Sportveranstaltungen" ein einzigartiges Erlebnis geschaffen wurde, nutzte Shenyang Badminton als Medium und förderte die integrierte Entwicklung von Kultur, Tourismus, Sport und Wirtschaft.
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