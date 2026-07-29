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    Xinhua Silk Road

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    Nationale Badminton-Mannschaftsmeisterschaft Li-Ning Cup 2026 in Shenyang, Nordostchina

    BEIJING,/PRNewswire/ -- Vor kurzem fand zum dritten Mal in Folge die nationale Badminton-Mannschaftsmeisterschaft Li-Ning Cup 2026 in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, statt.

    21 Elite-Teams aus den Provinzen und fast 300 Profisportler versammelten sich im Liaoning-Gymnasium, um um den Mannschaftserfolg zu kämpfen.

    Indem unter dem Motto „Reisen mit Sportveranstaltungen" ein einzigartiges Erlebnis geschaffen wurde, nutzte Shenyang Badminton als Medium und förderte die integrierte Entwicklung von Kultur, Tourismus, Sport und Wirtschaft.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/351513.html

    Video – https://mma.prnewswire.com/media/3008195/4c2053854d5b4ea08ee0a0a3f841bdd7_spd.mp4

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-nationale-badminton-mannschaftsmeisterschaft-li-ning-cup-2026-in-shenyang-nordostchina-302837716.html






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    Xinhua Silk Road Nationale Badminton-Mannschaftsmeisterschaft Li-Ning Cup 2026 in Shenyang, Nordostchina BEIJING,/PRNewswire/ - Vor kurzem fand zum dritten Mal in Folge die nationale Badminton-Mannschaftsmeisterschaft Li-Ning Cup 2026 in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, statt. 21 Elite-Teams aus den Provinzen und fast …
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