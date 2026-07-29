BERNSTEIN RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 25,40 auf 23,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe alles in allem wie erwartet abgeschnitten, schrieb Susannah Ludwig in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings müssten die Niederländer im vierten Quartal deutlich zulegen, um noch die Jahresziele zu erreichen./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 22,39EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.





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