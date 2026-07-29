JEFFERIES stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 26,80 Euro belassen. Christopher Richardson bezog sich am Mittwoch auf den angekündigten Verkauf der US-Tochter Centor sowie des weltweiten Geschäfts mit Primärverpackungen aus Kunststoff (PPP). Die Veräußerung von Centor sei die vom Markt am meisten erwartete Transaktion, während die Einbeziehung des PPP-Geschäfts eine zusätzliche Maßnahme darstelle. Die weitere Veräußerung, auf die der Markt warte, betreffe das Geschäftsfeld "Moulded Glass", das Teile der übernommenen Aktivitäten der Bormioli Pharma Group umfasse./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,48 % und einem Kurs von 28,74EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Christopher Richardson

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26,80

Kursziel alt: 26,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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