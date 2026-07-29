JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die höheren Zielvorgaben des Stromerzeugers sprächen für eine um fünf Prozent höher bewertete Aktie, schrieb Ahmed Farman in einer Studie am Mittwoch. Die Essener hätten die Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr um zehn Prozent nach oben geschraubt./rob/bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 57,20EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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